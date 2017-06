Vaccini, Lorenzin: "L'obbligatorietà non è in discussione"

"Sull'obbligatorietà dei vaccini non c'è alcuno spazio di manovra. Sono aperta a modifiche migliorative al decreto, ma questo punto non è in discussione". Lo ha detto il ministro Beatrice Lorenzin, al termine della riunione della commissione Salute del Senato che ha concluso la discussione generale sul provvedimento. "Su tribunali e patria potestà si possono rivedere alcuni aspetti", ha aggiunto.