Vaccini, Lorenzin a Raggi: "Non si scherza sulla pelle dei bambini"

"Leggo che il sindaco Raggi e l'Assemblea capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche o di terapie oncologiche". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin , commenta il voto che farebbe restare a scuola bimbi non vaccinati. "Non si può scherzare sulla pelle dei nostri bambini", aggiunge.

"Il decreto vaccini - scrive il ministro della Salute su Facebook - è stato studiato anche per tutelare quei bambini troppo piccoli per essere vaccinati e quelli affetti da malattie per le quali non possono accedere alle vaccinazioni".



"Ricordo che sia il Consiglio di Stato sia la Corte Costituzionale - prosegue la Lorenzin - si sono espressi chiaramente rispetto alla mozione del Veneto e non vorrei che amministrazioni comunali guidate da NoVax portassero avanti posizioni molto pericolose per la salute pubblica".



Meloni: "Ingiusto allontanare sempre bimbi da scuola" - "Non credo che sia giusto allontanare i bambini da scuola solo se hanno un piano vaccinale diverso, atteso che devono essere vaccinati anche con le loro specificità, perché ogni bambino ha una storia a sé". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Radio1.



Salvini: "Legge è sbagliata" - "La penso come la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sui vaccini. Non si possono discriminare bambini, mamme, padri e famiglie in base a una legge, secondo me, sbagliata". Così il leader della Lega, Matteo Salvini.