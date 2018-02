Vaccini, la Raggi: "Colpa Lorenzin se bimbi cacciati da scuola"

"I bambini rischiano di essere cacciati dalla scuola per il caos della Lorenzin". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, torna all'attacco del ministro della Salute sul caso vaccini. E su Facebook scrive che "per colpa della Lorenzin e dei ritardi nelle prenotazioni della Regione Lazio, da marzo i bambini ancora in attesa della vaccinazione rischiano di essere cacciati dai nidi e dalle scuole d'infanzia. I loro diritti vanno tutelati".