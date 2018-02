Vaccini, la Lorenzin: dopo 10 marzo nessuna proroga, scattano multe

La scadenza del 10 marzo per l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola non avrà proroghe. Lo assicura il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che "i genitori con figli iscritti alle scuole dell'obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione prevista". "Spero - ha aggiunto - che siano veramente pochi, perché mettono a rischio in modo serio la salute dei loro figli e degli altri".