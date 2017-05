Vaccini, Grillo: con "sputtanamento" dei media aumentano voti | E il Pd ritira la propria legge "anti vaccini"

Beppe Grillo in un post torna sulle polemiche sulle sue posizioni sui vaccini. "E' evidente che la tecnica dello sputtanamento mediatico taglia global, eppure di misura così nana, non funziona proprio: è preoccupante constatare che, davvero, la gente non vi ascolta più", scrive Grillo. "Mi mettete in una grave condizione morale: farmi insultare da voi per continuare a crescere elettoralmente oppure chiedervi di smetterla", aggiunge poi il leader del M5s.