Vaccini, Di Maio: non utilizzare scuola come obbligo

"Sui vaccini stiamo portando avanti quello che abbiamo sempre detto". Così il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando come il M5s abbia "sempre detto che i bambini si devono vaccinare, che le famiglie che non vaccinano devono essere sensibilizzate a farlo ma allo stesso tempo non si può pensare di utilizzare la scuola come obbligo: questo meccanismo rischia non solo di continuare a non far vaccinare ma anche di escluderli da scuola".