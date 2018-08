Vaccini, Bussetti: "Le preoccupazioni dei presidi vanno considerate"

"E' opportuno considerare le preoccupazioni dei dirigenti scolastici, che costituiscono snodo fondamentale per il sistema di istruzione e formazione". Lo ha scritto su Twitter il ministro Marco Bussetti riferendosi alle autocertificazioni per i vaccini. "Certamente la dirigenza scolastica non può essere gravata di incombenze in materia sanitaria - ha continuato il titolare del Miur -. La questione vaccinale è tema di salute pubblica".