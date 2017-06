Vaccini, Boschi: oggi testo in Cdm, su salute bimbi no scherzi

"Oggi in Consiglio dei ministri discuteremo il testo sui vaccini al quale abbiamo lavorato durante la settimana, perché sulla salute dei bambini non si scherza". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Giovedì il dibattito sui vaccini è stato animato dal contrasto, sull'età dell'obbligo per la vaccinazione, tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e quello all'Istruzione, Valeria Fedeli.