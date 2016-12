Usl Modena revoca invito all'ex brigatista Renato Curcio

La presentazione sarà sostituita da un dibattito sui temi di riabilitazione, recupero alla vita di comunità, lavoro in strutture sociosanitarie.



A sollevare il caso era stato il consigliere regionale Tommaso Foti, di Fratelli d'Italia-An, che in un'interrogazione alla giunta emiliano romagnola aveva duramente criticato l'invito dell'azienda sanitaria, giudicandolo "incomprensibile, quando non offensivo per i familiari delle vittime del terrorismo".