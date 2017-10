Uscita da scuola accompagnati dai genitori: emendamenti bipartisan per cambiare la norma

"Abbiamo spinto noi perché fosse presentato l'emendamento" al decreto fiscale che riguarda la possibilità per i genitori di scegliere l'uscita autonoma dei figli sotto i 14 anni dalle scuole medie, sollevando gli istituti dalla responsabilità. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, aggiungendo di aver "utilizzato il decreto legge per risolvere la questione velocemente". L'emendamento è stato proposto dal Pd.

"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione - si legge nell'emendamento Pd - possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni".



Un emendamento simile è stato presentato anche da Mdp, specificando che l'uscita va autorizzata dai genitori per iscritto, "con nota indirizzata al dirigente".



Gli emendamenti consentiranno così di uscire dall'impasse provocata dal decreto fiscale, contestato in modo bipartisan: lo stesso segretario del Pd, Matteo Renzi, all'indomani delle polemiche aveva promesso un intervento immediato "per lasciare libera scelta alle famiglie".