Università, politico.eu: "Conte ancora in corsa per una cattedra a La Sapienza"

Il premier Giuseppe Conte non ha rinunciato al posto da professore all'Università La Sapienza di Roma. Lo rivela il sito politico.eu, secondo cui l'esame di inglese che avrebbe dovuto sostenere in mattinata, assieme ad altri due candidati, è stato posticipato. La commissione esaminatrice ha chiesto agli altri due studiosi se volessero sostenere subito la prova in inglese oppure rinviarla, proprio per sostenerla assieme al presidente del Consiglio.