Università, Conte: "Non parteciperò all'esame de La Sapienza per impegni istituzionali"

Lunedì Giuseppe Conte non parteciperà all'esame orale all'Università La Sapienza "per impegni istituzionali pregressi, quindi valuterò con molta attenzione". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta così la notizia secondo cui sarebbe in corsa per un posto da professore presso l'ateneo romano. "Quando sono stato incaricato premier vivevo un'altra vita professionale, ero professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato".