Unità d'Italia, Mattarella: "Bisogna rendere il Paese più unito"

"Celebrare l'Unità del Paese è occasione di festa e impegno comune, per rendere il nostro Paese più unito e più forte". A sottolinearlo, in occasione del 156esimo anniversario dell'Unità d'Italia, è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Queste, spiega, sono "condizioni di uno sviluppo solido, equo e sostenibile e contributo, quale Paese fondatore, all'Unione Europea per superare le attuali difficoltà".