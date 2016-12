Unioni civili, Renzi: vergogna se avessimo fatto uno 0-0

"L'obiettivo di alcuni era non fare nessuna legge e fare melina e allora ci voleva un colpo di reni per far svoltare la partita". Così Matteo Renzi, intervenendo alla Scuola di formazione del Pd, commenta il match politico delle unioni civili. "Fare uno zero a zero sui diritti sarebbe stato una vergogna - ha spiegato -. Come quando nelle squadre si fa catenaccio, ci voleva un colpo per vincere la partita".