Unioni civili, Renzi: "Non erano possibili altri ritardi. Mi costerà il voto dei cattolici? Cose giuste vanno fatte"

"E' un giorno di festa per tanti, oggi. Per chi si sente finalmente riconosciuto. Per chi vede dopo anni che gli vengono restituiti diritti talmente civili da non aver bisogno di altri aggettivi. Per chi stanotte ha fatto fatica a prendere sonno, per chi da giorni ci scrive chiedendo dove festeggiare, per chi semplicemente non sta più nella pelle, sottolinea Renzi.



"Le leggi - afferma il presidente del Conisglio - sono fatte per chi ama, non per chi proclama. Scriviamo un'altra pagina importante dell'Italia che vogliamo. Lo facciamo con umiltà e coraggio. Ma lo facciamo adesso perché in Italia non è più possibile continuare a rinviare tutto".



"Non so dire, nessuno ha fatto calcoli o verificato le posizioni con i dati dei sondaggi. Perchéquando ci sono cose giuste vanno fatte. Punto. Se uno deve perdere i voti per una battaglia giusta li perde", ha detto poi Renzi a chi gli domanda se non tema di perdere voti cattolici per la legge sulle unioni civili. "L'atteggiamento di parte del mondo cattolico è atteso e persino comprensibile, solo un po' fuori luogo le dichiarazioni di chi collega questo al referendum costituzionale".



Sulle adozioni gay non ci sono ancora le condizioni - Adozioni gay? "Non so se ci sono le condizioni parlamentari: vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha chiusato rispondendo alla domanda se le adozioni gay potranno essere affrontate in una diversa legge da quella sulle unioni civili dopo lo stralcio della stepchild adoption.