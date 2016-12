Unioni civili, Renzi: "Ho giurato sulla Carta, non sul Vangelo"

Adozioni, "i tempi non sono ancora maturi" - Per il premier i tempi per la stepchild adoption invece "non sono ancora maturi", "dobbiamo vedere, non bisogna ideologizzare il tema" ."In questo momento non ci sono infatti i numeri" in Parlamento, ha spiegato a Porta a porta. Anche per le coppie eterosessuali c'è un "sistema complicatissimo, farraginoso. Di fronte a questo tema mi piacerebbe che si potesse discutere serenamente: se si poteva fare in questa legislatura l'avremmo già fatta. Vedremo se cambierà qualcosa da qui al 2018 ma la mia preoccupazione adesso è valorizzare quello che si è fatto".



"Obiezione sindaci Lega? Legge non è menu alla carta" - "Se ci sono modifiche da fare alla legge sulle unioni civili, si vedrà. Un sindaco non è obbligato a celebrare tutti i matrimoni. Se uno non vuol farlo non lo faccia, ma queste sono istituzioni: non è un menu alla carta. Sulla stepchild adoption dobbiamo vedere, non bisogna ideologizzare il tema", ha sottolineato Renzi.