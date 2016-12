Unioni civili, Renzi assicura: "Tempi rapidi per attuazione decreto"

I tempi per l'efficacia del decreto attuativo della legge sulle unioni civili saranno rapidi. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il premier, durante una pausa dei lavori del Summit Nato a Varsavia, ha telefonato a Dario Guarise, il 73enne malato di tumore che, in un'intervista a Repubblica, aveva espresso il timore di non riuscire a lasciare i suoi averi in favore del suo compagno di una vita.