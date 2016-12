Unioni civili,Renzi:accordo storico

"L'accordo sulle unioni civili è un fatto storico per l'Italia. E' davvero #lavoltabuona". Il premier Matteo Renzi ha commentato così su Twitter l'intesa raggiunta in maggioranza sulle unioni civili. Per quanto riguarda la stepchild adoption, il capogruppo Pd al Senato, Luigi Zanda, ha affermato che verrà introdotta in un ddl sulle adozioni che dovrà avere "una corsia preferenziale" ed essere approvato "entro la fine di questa legislatura".