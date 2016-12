Unioni civili, Pd spinge per la riforma ma Ap frena e chiede più tempo

"Essere europei significa riconoscere i diritti", scrive ancora la presidente della Camera. Le intenzioni sarebbero insomma quelle di concentrarsi sulle unioni civili, giungendo al sì di Palazzo Madama entro l'estate. "Pd e governo sono impegnati a fare presto e bene", sottolinea la responsabile Welfare, terzo settore, immigrazione e diritti civili dei Dem Micaela Campana. Ma, se da un lato il Pd punta sull'acceleratore, dall'altro si continua a perseguire la via di una mediazione con Ap su alcuni punti, a cominciare dalla pressoché totale eliminazione, dal testo base Cirinnà, di qualsiasi riferimento al matrimonio o all'art. 29 della Costituzione.



"Il Pd non si tira indietro rispetto a questa battaglia di civiltà. Lo faremo subito dopo le elezioni. C'è la volontà di arrivare fino in fondo", sottolinea il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi.



Maurizio Sacconi ribadisce invece la contrarietà di Ap su adozioni e pensioni di reversibilità nelle stesse ore in cui, in tutta Italia, si moltiplicano i presidi delle 'Sentinelle in piedi', a favore della "famiglia tradizionale".



Alfano: "Ok alle unioni, no all'equiparazione al matrimonio" - Sulle nozze gay interviene anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano, rispondendo a un domanda in merito mentre è a Foggia per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali. "La nostra posizione è chiara - dice -: sì alle unioni ciivli, sì al riconoscimento dei diritti delle persone con un rafforzamento patrimoniale di questi diritti, no all'equiparazione al matrimonio, no alla reversibilità della pensione, no alle adozioni dei figli".