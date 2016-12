Unioni civili, parere favorevole del Consiglio di Stato al decreto: "Può essere adottato subito"

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al decreto sui registri per le unioni civili . Il nodo relativo all'eventuale obiezione di coscienza dei sindaci in merito è stato superato perché il testo parla di ufficiale di stato civile: si tratta cioè di una platea molto ampia, come è stato spiegato in conferenza stampa. "Si apre una nuova stagione", ha commentato il sottosegretario allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto.

"Prima unione civile per Ferragosto" - Il presidente della sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini ha spiegato che: "A partire da oggi con il nostro parere, che da il via libera definitivo, il Dpcm può essere adottato dal governo e se il ministero dell'Interno usa il periodo della vacatio legis di 15 giorni per istituire il registro provvisorio previsto dal decreto, l'ufficiale di Stato civile per l'11-12 agosto può raccogliere la documentazione e la prima unione civile può essere celebrata ragionevolmente per Ferragosto".



"Provvedimento di cui c'era un'assoluta urgenza" - Frattini ha sottolineato che quello sulle unioni civili "è un provvedimento di cui c'era un'assoluta urgenza e che con il nostro parere può essere adottato immediatamente. Nel nostro parere chiediamo tra l'altro che il Viminale prepari e adotti in questi giorni il suo decreto sul formulario, un decreto abbastanza semplice, in modo che tra 15 giorni la prima unione venga costituita".