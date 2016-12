Unioni civili, nel piano di Renzi seguiranno il modello tedesco

10:00 - Il governo si appresta a presentare un disegno di legge sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso. Ok alla reversibilità della pensione, al diritto alla successione in caso di morte e alla possibilità di assistenza negli ospedali e nelle carceri. Ma anche alla partecipazione ai bandi per le case popolari e sussidi economici. Altolà invece all'adozione di bambini esterni alla coppia, ma un partner potrà adottare il figlio naturale dell'altro.

Il modello a cui si ispirano le unioni civili del governo Renzi è quello in vigore in Germania dal 2001, anche se la parola "matrimoni gay" non compare. Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Repubblica, il premier avrebbe chiesto "ad Antonella Manzione, capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, di preparare un testo da portare al Consiglio dei ministri entro la fine del mese".



Le unioni civili sono ammesse esclusivamente per le coppie omosessuali e non riguardano le coppie di fatto etero. Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, come per le coppie sposate, in caso di decesso di uno dei due partner, la pensione viene assegnata all'altro che sopravvive nella coppia.



No all'adozione da parte di un genitore single, ma all'interno della coppia, gay o lesbica, il partner avrà la possibilità di diventare il genitore adottivo del figlio biologico dell'altro. Per quanto riguarda i diritti e i doveri, quelli di chi sottoscrive un'unione civile saranno gli stessi di quelli che oggi la legge assegna ai coniugi eterosessuali.



I vescovi sono già stati informati sul ddl durante una visita di Renzi in Vaticano ai primi di settembre. Sembra superato anche lo scoglio del partner di governo, il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, grazie alla promessa di sgravi fiscali per le famiglie numerose in arrivo dalla legge di Stabilità.