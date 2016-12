Unioni civili, è bufera per il tweet contro la Boschi dei pro Family Day

E' bufera sull'associazione Generazione Famiglia , tra i principali promotori del Familiy Day , che su Twitter ha pubblicato una foto del ministro per le Riforme Maria Elena Boschi di schiena corredata dalla scritta "Unioni civili: la Boschi ci mette la faccia". "L'ironia è senz'altro colorita, ma non si fonda assolutamente sul sesso del ministro, bensì sulla faccia tosta che ha dimostrato", si difende l'associazione dopo la pioggia di critiche per il tweet giudicato sessista.

"Ma quale sessismo, la critica è politica e riferita all'arroganza con cui la Boschi martedì ha interrotto i lavori dell'Aula per porre la fiducia e poi andarsene immediatamente, suscitando un'enorme bagarre in Aula. Una vera faccia tosta!", dichiara Filippo Savarese, portavoce di Generazione Famiglia, sottolineando che l'immagine, a suo dire "ironica", è stata reperita in Rete e solo condivisa dall'account Twitter dell'associazione che difende la famiglia tradizionale.



"Se il ministro per i Rapporti col Parlamento fosse stato uomo - aggiunge - l'ironia sottesa avrebbe avuto esattamente lo stesso senso. D'altro canto si tratta del membro di un governo che con la fiducia sulle unioni civili ha esso stesso preso letteralmente per i fondelli milioni di italiani, e non merita certo il nostro bon ton".