Unioni civili, Cei contro governo

I vescovi italiani attaccano il governo sulle unioni civili: "Sta mettendo all'angolo la famiglia tradizionale che deve essere un pilastro della società", dice il segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino. E chiede "che la politica non sia strabica: non si può pensare a un governo che sta investendo tantissime energie per queste forme di unioni particolari" e non per le famiglie.