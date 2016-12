Unioni civili, Boschi sfida Alfano

"Per il Pd le unioni civili sono un tema irrinunciabile". Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, sottolineando che "faremo il possibile per trovare un accordo in Parlamento", cercando punti di incontro con il Nuovo centrodestra di Angelino Alfano. "E' una fatica che dobbiamo fare, ma se Ncd non darà il suo appoggio faremo accordi con altre forze per portare a casa la legge", ha aggiunto.