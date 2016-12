Unioni civili, Boldrini: "Stepchild adoption, normale che sia un diritto"

Nella polemica sulle unioni civili interviene Laura Boldrini per schierarsi a favore della stepchild adoption. "Quando il partner muore e il figlio resta solo, il partner ha il dovere di occuparsi di lui - dice la presidente della Camera -. E' quasi naturale che questo dovere si traduca in un diritto . Se è un dovere naturale perché non deve essere un diritto?". "Sarebbe grave il contrario - aggiunge -: se il partner si disinteressasse di questo figlio".

"Sarebbe preoccupante - continua - se qualcuno abbandonasse il figlio del partner al proprio destino". E ancora, sulle manifestazioni di sabato a favore delle unioni civili, continua: "Ora c'è ancora più responsabilità sui parlamentari per riuscire a fare un percorso che porti a una legge che non deluda le aspettative". E osserva: "Sabato le piazze ci hanno detto quello che sapevamo. E cioè che il Paese aspetta una legge sulle unioni civili anche perché l'Italia è l'ultima in Ue a non averla ancora. Abbiamo aspettato tanto. Mi auguro che ora il risultato sia all'altezza delle aspettative".