Unioni civili, "bene riunione Pd"

"Siamo al punto in cui eravamo ieri. Il testo che andrà in Aula è quello". "La riunione del gruppo Pd è andata molto bene, c'è stata altissima disponibilità al dialogo ma su un binario che è segnato: non si cambia nulla sui diritti. Sì a ciò che spiega e migliora ma senza toccare i diritti". Lo ha affermato Monica Cirinna, prima firmataria del disegno di legge sulle unioni civili, al termine dell'assemblea del gruppo in Senato.