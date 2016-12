Unioni civili, appello di Alfano

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano (Ncd) si è appellato ai cattolici del Pd e ai Cinquestelle per far saltare la stepchild adoption dal ddl sulle unioni civili, in votazione al Senato da martedì. I Cattodem continuano a chiedere lo stralcio, ma il Pd non vuole rinunciare alla stepchild e pensa a un "canguro" per saltare gli emendamenti ostruzionistici. I Cinquestelle ribadiscono, votiamo sì la legge e libertà di coscienza sulle adozioni.