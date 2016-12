Unioni civili, Alfano: voto segreto, una parte del Pd voterà con noi

"Noi siamo pronti a riconoscere più diritti alle persone che compongono una coppia dello stesso sesso", spiega Alfano al Corriere della Sera.



"E' chiaro che se a parole diciamo che l'unione civile non è un matrimonio, o un istituto equiparato, ma nei fatti fissiamo regole e diritti che in sostanza la mettono sullo stesso piano, in un battito di ciglia troveremo un magistrato che farà un passo ulteriore, con l'adozione che spunta per via giurisprudenziale".



"No all'utero in affitto" - Per Alfano "c'è anche il rischio che alcuni istituti, come la stepchild adoption, portino all'utero in affitto. Per questo proporremo che l'utero in affitto diventi reato universale: sei punibile in Italia anche per condotte commesse all'estero".