Unioni, Cirinnà: no polemiche Papa

Il giorno dopo l'intervento di Papa Francesco che ha ammonito a non confondere unioni civili e matrimonio, interviene la relatrice del testo al Senato, Monica Cirinnà: "Il Pontefice va ascoltato e non commentato - afferma - lui fa il suo mestiere, il Parlamento anche. Non è tempo di guerre tra cattolici e laici, c'è la maggioranza per approvare la legge".