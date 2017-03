Ue, Tajani:su diritto asilo serve riforma seria, non tocco di cipria

"L'Europa deve lavorare a una riforma per il diritto di asilo", che deve essere una "riforma seria e non un tocco di cipria". Lo afferma il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, aggiungendo: "Dobbiamo anche respingere chi non ha diritto di stare nell'Unione europea. Siamo di fronte a un cambiamento epocale. Facilitare i rimpatri e diminuire i flussi migratori richiede una robusta diplomazia".