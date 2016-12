Ue su tasse Italia: "Valuteremo"

L'Europa risponde freddamente alla replica del premier Matteo Renzi sul no al taglio delle tasse sulla casa. La portavoce della Commissione agli affari economici, Annika Breidthardt, spiega che "siamo consapevoli delle recenti dichiarazioni" di Renzi ma "non abbiamo altro da commentare" se non che la legge di stabilità sarà "valutata in autunno" e "la valutazione sarà basata sui fatti e sulle previsioni economiche della Commissione di novembre".