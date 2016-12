Ue,Renzi: gli italiani sono con me

"Non sono isolato, non facciamo una battaglia di retroguardia ma quello che fanno tutti gli altri Paesi: vogliono bene all'Europa ma non ci stanno a fare la parte dell'ultima ruota del carro". Così Matteo Renzi, al programma "Quinta Colonna", sul rischio isolamento nella battaglia in Europa. "Non sono solo - ha aggiunto - sono con 50 mln di italiani, l'Italia dice sì all'Europa ma non ci sta a fare la parte di quella che paga ma non ha nulla indietro".