Ue, Renzi: difendo solo gli interessi dell'Italia, noi non facciamo le bizze

"Non rinuncerò a difendere l'interesse nazionale in Europa". Lo ha affermato Matteo Renzi durante un incontro a Mantova. "Ci facciamo sentire non per logiche vendicative, noi non facciamo le bizze, ma chiediamo più Europa", ha aggiunto il premier, accolto nella cittadina lombarda con qualche fischio e contestazione. Sul terrorismo Renzi ha ribadito: "Non ci rassegniamo a vivere nella paura".