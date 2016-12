Ue, Renzi: "Basta egoismi, se pensano di intimorirmi sbagliano"

"L'Italia - prosegue Renzi - è divisa tra chi sta alla finestra a guardare e chi sta nell'arena e se vede una cosa che non va la cambia. Questa è la differenza tra la politica e il bar dello Sport. Il fatto di dire che non si fanno le Olimpiadi per timore della corruzione è una incredibile ammissione di incapacità da parte della dirigenza di quella citt: se hai davanti otto anni, se hai un minimo di credibilità e autorevolezza, tu i ladri li cacci".



Il "no" dell'amministrazione cinquestelle capitolina, ha insistito il premier, "è una straordinaria metafora di cosa significa l'Italia dei no". E quindi una stoccata: "Qui a Prato sarebbero capaci di fare le Olimpiadi a Vernio, a Tavola... E' una battuta, vallo a spiegare al Movimento cinque stelle... Poi c'è bisogno della mail esplicativa e non è detto la capiscano".



In ogni caso, secondo il presidente del Consiglio, "non è il momento di utilizzare le difficoltà dei nostri sindaci per sparare addosso a qualcuno. Quando un Comune come Roma è in difficoltà, compito del Governo non è fare ironia ma dare una mano. Prima dei partiti c'è l'Italia". Ciò detto, "mi piange il cuore per i posti di lavoro persi a Roma, per le periferie di Roma", perché "i soldi delle Olimpiadi li puoi mettere nelle periferie di Roma se le fai, se no quei soldi vanno nelle periferie di Parigi e Los Angeles".



Il premier, che era a Prato per la campagna referendaria, ha anche parlato della riforma costituzionale, spiegando che il referendum è "un'occasione che non ricapita, l'Italia si gioca vent'anni di futuro e di speranza. Io farò il globe trotter in giro per l'Italia. Prenderò qualche fischio? C'è chi fischia e chi rischia, io sono tra coloro che rischiano. Chi vota 'Sì' sceglie di cambiare, chi vota 'No' si vuole tenere questo sistema per i prossimi trent'anni". E a questo proposito ha sottolineato che "il governo Renzi è durato più dei singoli governi De Gasperi, Moro, Andreotti", perché finora "questo sistema elettorale ha prodotto governi che durano meno di un gatto sull'autostrada Firenze Mare".