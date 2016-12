Ue, Renzi:austerità stoppa ripresa

L'austerità sta mettendo a rischio la ripresa anche perché la crisi si sta rivelando più ampia di quello che si pensava. Lo ha ribadito il premier Matteo Renzi durante i lavori del vertice Ue, tornando sulla necessità di non ragionare solo in modo tecnico sugli interventi economici per le politiche di bilancio. Circa la Manovra, interviene il ministro Padoan. "Mi auguro che il dibattito parlamentare non stravolga questa legge".