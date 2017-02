Ue, Monti: "Rischiamo davvero di perderla, iniziamo a pensarci"

"Rischiamo davvero di perdere l'Unione europea e non credo sia catastrofismo impiegare la nostra immaginazione nella costruzione di scenari in cui l'Ue sia stata un importante fenomeno transitorio". A lanciare l'allarme è l'ex premier, Mario Monti. "Si sta facendo molto per perderla con azione positiva di piccone e azione negativa di equivoco e ambiguità", ha aggiunto il senatore a vita, sottolineando che "conservare l'Ue è un dovere".