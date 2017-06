Ue, Mattarella: "Servono interventi più ambiziosi per la crescita"

"La gravità della situazione, con forti squilibri, l'elevata disoccupazione giovanile e di lunga durata, richiedono interventi più ambiziosi per una crescita sostenibile, con occupazione di qualità e compensi equi". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale occorre "ribadire l'importanza della costruzione europea per tutti i lavoratori, per tutti i cittadini europei".