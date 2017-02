Ue, Juncker: "Non mi ricandiderò alla guida della Commissione"

Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ha annunciato che non si candiderà per un nuovo mandato. "Non aspiro a un secondo mandato", ha detto in un'intervista all'emittente Deutschlandfunk. Juncker, 62 anni, ex premier del Lussemburgo, ha assunto la presidenza della Commissione nel 2014 e il mandato dura cinque anni.