Ue, Di Maio: "Chiediamo di sforare i parametri comunitari"

"Dobbiamo chiedere di sforare i parametri europei e non significa andare contro l'Europa". E' la proposta avanzata dal candidato premier M5s, Luigi Di Maio, in un incontro elettorale a Olbia. "E' il momento di andare in Europa e farci ascoltare oppure una parte dei 20 miliardi di euro che diamo a Bruxelles ce li teniamo e li investiamo nelle categorie che sono state danneggiate per favorire gli altri Paesi", ha aggiunto.