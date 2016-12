Ue: "Atti più eloquenti delle parole, noi a fianco dell'Italia"

La Commissione Ue torna di nuovo sulle polemiche tra Italia ed Europa dopo il discorso del presidente Jean-Claude Juncker che aveva bacchettato il governo di Roma per non rispettare le regole. "Le azioni sono più eloquenti delle parole - spiega la portavoce Mina Andreeva - e non c'è bisogno che ricordi il sostegno che la Commissione europea ha dato all'Italia per il terremoto e la crisi dei profughi".