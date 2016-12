Ue apre una nuova infrazione contro Italia per il batterio Xylella

La Commissione Ue ha avviato una nuova procedura d'infrazione contro l'Italia per i ritardi accumulati nella lotta alla Xylella, come aveva già minacciato il commissario alla salute Andriukatis dopo l'incontro col ministro Martina. L'esecutivo ha deciso di inviare una lettera di messa in mora alle autorità italiane, in quanto "è estremamente importante che l'Italia attui pienamente la decisione" Ue e "fermi l'avanzata della Xylella" tagliando gli ulivi.