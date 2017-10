Tweet contro Rosato, Parisi si scusa: ho sbagliato ma non sono un hater

"Quando sbaglio so riconoscerlo, per questo oggi sento di dover chiedere scusa per il mio tweet dei giorni scorsi rivolto a Ettore Rosato. Quel linguaggio e quei toni non mi appartengono e mi dispiace essere andato oltre i limiti in un momento". Lo scrive su Facebook Angelo Parisi, assessore designato del M5S in Sicilia, che in quel tweet incriminato aveva minacciato di dar fuoco all'esponente Pd, in caso di bocciatura del Rosatellum.

"Non sono un hater, sono un cittadino che ha a cuore la democrazia e le istituzioni" ma "non permetto a nessuno di strumentalizzare un mio errore per provare ad accostarmi agli impresentabili che affollano le liste di Nello Musumeci", prosegue Parisi.



Il tweet al calor bianco - "Rosato facciamo un patto, se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo vivo, ok?", aveva scritto Angelo Parisi, ingegnere ambientale pentastellato di Leonforte (Enna), additato, a torto o a ragione, come hater (odiatore) sui social e indicato da Giancarlo Cancelleri "per le sue provate competenze", nella sua ipotetica squadra di governo come futuro assessore ai Rifiuti.



Dopo le polemiche Parisi ha protetto i suoi tweet, che ora sono visibili soltanto ai suoi "follower confermati", ma alcuni cinguettii velenosi contro avversari politici e giornalisti (Giovanni Floris e Massimo Giannini ad esempio) non sono passati inosservati a chi frequenta i social.



Il commento amaro di Rosato - Ettore Rosato ha affidato a Facebook la sua replica: "Non sono uno che si impressiona, mai. Neanche quando leggo fiumi di odio contro di noi sui social. Ma la frase 'Ettore Rosato, noi ti bruceremo vivo', mi fa male. Per la mia famiglia e per i miei figli, naturalmente. E perchè non l'ha scritta uno qualsiasi. Ma un signore a cui il candidato 5 stelle Cancelleri vuole far fare l'assessore ai Rifiuti in caso di vittoria".



Cancelleri: "Parisi farà l'assessore" - "È incredibile. La notizia del giorno è un tweet infelice del mio candidato assessore Parisi. Ha chiesto scusa ed è giusto chiedere scusa quando si sbaglia. Angelo è una persona che ha le competenze e il curriculum per fare quello che gli ho chiesto di fare: l'assessore all'energia. E lo fara'". Lo dice il candidato governatore in Sicilia del M5s, Giancarlo Cancelleri, su Facebook.