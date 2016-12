Tutino: "Mai detta quella frase"

"Il nostro assistito ribadisce ancora una volta come quella terribile frase non esiste e non poteva esistere perché non è stata mai proferita". Lo affermano gli avvocati del chirurgo Matteo Tutino che, secondo quanto riportato dal settimanale Espresso, parlando con il governatore della Sicilia avrebbe detto che Lucia Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia, avrebbe dovuto fare la stessa fine del padre.