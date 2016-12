Tsipras a Renzi:combattiamo insieme

Il premier greco Alexis Tsipras tende la mano a Matteo Renzi: "E' veramente un buon amico, abbiamo avuto qualche disaccordo ma credo che si debba combattere insieme per cambiare gli equilibri in Europa". Tsipras, al termine dell'incontro con il capogruppo dei Socialisti e Democratici all'Europarlamento, Gianni Pittella, aggiunge: "Credo che l'Italia abbia i nostri stessi problemi, seppur non così grossi, per l'austerità. Dobbiamo collaborare".