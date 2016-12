Troppi tesseramenti Pd, scoppia il caso: i garanti del partito convocati a Palermo

Il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini, però, sottolinea che "al momento dalla Sicilia non si hanno notizie di fenomeni anomali. Se dovessero arrivare, si interverrà con rigore e intransigenza. Detto questo, ogni tre o quattro mesi c'è qualcuno che apre una polemica sui nostri tesserati: una volta sono pochi, una volta troppi oppure ci si impegna intorno a indistinte e generiche disquisizioni. E alla fine si fa solo male ai nostri iscritti. Forse prima di polemizzare inutilmente si dovrebbe pensare a loro".



"Il nostro - prosegue Guerini - è un partito serio, ha procedure trasparenti e verificabili per il tesseramento, con organi di garanzia a territoriali e nazionali. Se ci sono situazioni che non vanno bene interveniamo, come sempre fatto".



Intanto, però, un altro fronte si apre in Liguria: il ministro della Giustizia Andrea Orlando chiede infatti di indagare su un aumento sospetto delle iscrizioni al Pd proprio nella zona d'origine del ministro, lo Spezzino. Dove sono state emesse 4.400 nuove tessere, oltre 1.100 delle quali solo a Sarzana, in un momento cruciale per il Pd della città ligure, che domenica 7 febbraio sarà a congresso per eleggere il nuovo segretario provinciale.



"Una verifica scrupolosa del modo in cui si sono formati i numeri che caratterizzano questa base congressuale andrà fatta e sono certo si farà", ha detto Orlando. Secondo il quale "nel momento in cui si andrà al congresso e prima di andare al congresso, credo che saremo tutti d'accordo per una verifica". Perché "credo che sarebbe una cosa interessante per tutti, prima di andare alla conta, fare questo tipo di analisi e quindi capire anche esattamente la qualità, l'origine, il carattere delle diverse adesioni che hanno caratterizzato il Pd".