Trivelle, "Renzi invita a votare sì": ma è un volantino di Greenpeace

Al grido di "rottamiamo le trivelle", Matteo Renzi invita a votare sì al referendum del 17 aprile . No, il presidente del Consiglio non ha cambiato opinione . E' Greenpeace che ha iniziato a distribuire in 30 città italiane volantini con il volto del premier e una finta lettera , in perfetto stile renziano: "Il 17 aprile la rottamazione continua. Liberiamo i nostri mari, rottamiamo le trivelle ".

La provocazione, spiegano da Greenpeace, è stata ideata per ricordare "gli impegni presi da Renzi in materia di energia appena due anni fa, e oggi smentiti dal sostegno alle trivelle e dai tanti provvedimenti che sfavoriscono le rinnovabili".



Sul retro del volantino l'associazione chiarisce il senso del messaggio: "Solo due anni fa Matteo Renzi voleva far crescere le fonti rinnovabili fino al 50% per rivoluzionare il sistema energetico italiano. Se le promesse non fossero solo parole, oggi Renzi ti avrebbe certamente invitato a votare 'Sì' al referendum contro le trivelle del 17 aprile. Invece sta boicottando il voto per difendere gli interessi dei petrolieri".