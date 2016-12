Trivelle, emendamento alla Manovra: salta l'impianto di Ombrina mare

L'impianto di trivellazione di Ombrina mare, previsto al largo delle coste abruzzesi, non si farà. E' la conseguenza di un emendamento del governo alla legge di Stabilità che ripristina il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni petrolifere in Adriatico. L'impianto è stato al centro di numerose proteste e mobilitazioni popolari in tutta la Regione Abruzzo.