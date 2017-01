"Il Tricolore - ha aggiunto il Capo dello Stato - contiene ed esprime il valore della nostra unità nazionale. Non a caso la nostra Costituzione, all'articolo 12, raccoglie, indica e definisce il Tricolore che ha accompagnato con continuità le varie fasi della storia unitaria del nostro Paese, dal Risorgimento alla costruzione della concreta unità di vita dell'Italia, alla Resistenza, alla Repubblica, attraverso una lunga trama di vite, di storie, di aspirazioni, luoghi, eventi in cui si è svolta la vita del nostro Paese in questo periodo".



Unità e momenti di debolezza - Mattarella ha poi ricordato che "il valore dell'unità nazionale ha avuto momenti di arretramento: è stato indebolito nel periodo in cui la deformazione del concetto di patria e di nazione con il fascismo ha indebolito anche la condivisione popolare. Si è ripresa, come diceva un grande italiano che è mancato poco tempo fa come Ciampi, l'8 settembre '43: da quel momento si rilancia il valore della patria e dell'unità nazionale".



"Un valore - ha sottolineato - declinato in maniera evolutiva, con crescente consapevolezza, con una crescita di sentimento comune nazionale che si è manifestato con evidenza nella grande guerra, pur col suo carico di privazioni e lutti".