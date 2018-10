Tria: "Se non vinciamo scommessa su crescita, cambieremo la Manovra"

Il rapporto deficit/Pil al 2,4% "non corrisponde ad alcune regole europee, ma fa parte della dinamica europea: se andate a vedere il numero di Paesi che sono in regola con tutte le regole sono pochissimi. Ci sono situazioni economiche in cui bisogna fare delle valutazioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Questa Manovra è di crescita: se vinciamo la scommessa della crescita tutto va bene, sennò cambieremo la Manovra".