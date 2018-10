1 ottobre 2018 21:14 Tria rassicura lʼUe sulla Manovra, ma a Juncker non basta: "Rigidi con Roma" | Conte da Mattarella: "Incontro proficuo" Il ministro dellʼEconomia: "Ue stia tranquilla, debito-Pil scenderà". Ma arrivano le bocciature. Dombrovskis: "A prima vista lʼItalia non rispetta le regole". Moscovici: "Deficit al 2,4% deviazione molto molto ampia"

"L'Ue stia tranquilla, il rapporto tra debito e Pil scenderà". Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, debutta all'Eurogruppo cercando di rassicurare i suoi colleghi dell'area euro, dopo i timori per il deficit al 2,4% del Pil fissato da Roma. Ma l'Europa sembra compatta per una bocciatura preventiva: "Se l'Italia vuole un ulteriore trattamento speciale - ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker -, ciò significherebbe la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi". Intanto il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per aggiornare Mattarella: "Incontro proficuo".

Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: se andate a vedere il numero di Paesi che sono in regola con tutte le regole europee sono pochissimi. Non significa che non bisogna cercare di rispettarle, ma ci sono delle situazioni economiche in cui bisogna fare delle valutazioni", ha spiegato Tria. "Il problema è la qualità della Manovra, e questa Manovra è di crescita: se vinciamo la scommessa della crescita tutto va bene, sennò cambieremo Manovra come sempre bisogna fare".



Poi anticipa il rientro in Italia: "Sono molto occupato" - Dopo aver partecipato ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, Tria ha anticipato il suo rientro in Italia e dunque non parteciperà all'Ecofin previsto per martedì. L'Italia sarà rappresentata dal direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera. "Sono abbastanza occupato in questo periodo", ha spiegato il ministro. "Non c'è altra ragione, il Def deve uscire e la legge di bilancio è da preparare, è un lavoro abbastanza impegnativo".



Dombrovskis: "La Manovra a prima vista non rispetta le regole" - Intanto dall'Europa arrivano le prime bocciature. "Aspettiamo la bozza di legge di stabilità", ma "a una prima vista" i piani di bilancio italiani "non sembrano compatibili con le regole del Patto", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, entrando all'Eurogruppo.



Moscovici: "Deficit al 2,4% deviazione molto molto ampia" - Per il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, "il deficit del 2,4%, non solo per l'anno prossimo ma per tre anni, rappresenta una deviazione molto, molto significativa rispetto agli impegni presi dall'Italia".